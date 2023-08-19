وصول وفد من مجموعة "إكواس" إلى عاصمة النيجر نيامي

وصل وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) إلى نيامي في محاولة للقيام بوساطة ديبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولّى السلطة في النيجر في انقلاب على الرئيس محمد بازوم، بحسب ما أفادت مصادر مقرّبة من المنظمة الإقليمية والرئيس المخلوع وكالة "فرانس برس".

وقالت المصادر إنّ طائرة الوفد هبطت في مطار نيامي قرابة الساعة، وذلك غداة إعلان رؤساء أركان جيوش دول إكواس جهوزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر