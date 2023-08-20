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عربي و دولي

مقتل 11 عاملا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان

2023-08-20 | 05:21
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مقتل 11 عاملا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان
مقتل 11 عاملا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان

مقتل 11 عاملا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان

قال أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، على منصة "إكس"، المعروفة سابقا بتويتر، إن 11 عاملا قتلوا في هجوم مسلح في شمال غربي باكستان.

وأشار مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إنه يشتبه بأن عبوة ناسفة انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

كما ذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء.. انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار، بحسب رويترز
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عربي و دولي

باكستان

هجوم باكستان

أنوار الحق كاكار

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