إضراب عام بالسويداء وإقفال إدارات الدولة كافة إحتجاجاً على الأوضاع

أُغلِقت معظم الدوائر الحكومية، وأقفل التجار محلاتهم التجارية في منطقة السويداء في سوريا، معلنين مشاركتهم في الإضراب العام اليوم.

ورصدت السويداء 24 بالصور، أسواق المنطقة الخالية تقريباً من المارة والمحال التجارية، وقد أقفلت أبوابها احتجاجاً على اقرارات السلطة الجائرة وتدهور الأوضاع المعيشية.



وجاء ذلك بالتزامن مع قطع محتجين لجميع المداخل الرئيسية للمدينة بالاطارات المشتعلة، بالإضافة لقيام المحتجين في باقي أرجاء المحافظة بقطع الطرقات المؤدية إلى مركز المحافظة باستثناء السماح للحالات الاسعافية بالمرور.



وفي السياق، اعلن المكتب الصحافي لمديرية التربية في السويداء، تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى يوم يحدد لاحقاً في فرع جامعة دمشق بالسويداء.