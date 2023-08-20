خبير أمريكي يسخر من نية زيلينسكي شن هجوم مضاد جديد الربيع المقبل
سخر المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، لاري جونسون، من نيّة زيلينسكي شن هجوم مضاد جديد بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواته، وتقدم الجيش الروسي مستفيدا من هذا "الهجوم". بحسب موقع سكاي نيوز عربية
وقال: "طالما يتلقى نظام كييف التمويل والدعم من الولايات المتحدة، يمكنه الحفاظ على وهم تنفيذ عمليات عسكرية في أرض المعركة، لكن على أرض الواقع قوات كييف عاجزة عن توجيه أي ضربات فعالة ضد القوات الروسية، ناهيك عن تراجع قدراتهم العسكرية بشكل سريع".
ولفت جونسون إلى أن قوات كييف تخسر يوميا أعدادا كبيرة من الجنود المدربين، إلا أن نظام زيلينسكي لا يمتلك ما يكفي من الجنود ليحلوا مكان القتلى.