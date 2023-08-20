زيلينسكي يواصل جولته في شمال اوروبا ويتوقف في الدنمارك بعد هولندا

واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاحد جولته في شمال اوروبا ووصل الى الدنمارك بعد زيارته هولندا حيث اشاد بقرار "تاريخي" اتخذه البلدان بتزويد بلاده مقاتلات اف-16 الاميركية، وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.