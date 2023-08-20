زيلينسكي يواصل جولته في شمال اوروبا ويتوقف في الدنمارك بعد هولندا
واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاحد جولته في شمال اوروبا ووصل الى الدنمارك بعد زيارته هولندا حيث اشاد بقرار "تاريخي" اتخذه البلدان بتزويد بلاده مقاتلات اف-16 الاميركية، وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.
وصل زيلينسكي قرابة الساعة 16,30 الى قاعدة للقوات الجوية الدنماركية في سكريدستروب بشرق البلاد، وفق مراسلي فرانس برس. وتعهدت الدنمارك وهولندا تسليم كييف مقاتلات اف-16 ما ان ينجز الطيارون الاوكرانيون تدريبهم.
وكان في استقبال زيلينسكي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فيريديريكسن ووزير الخارجية لارس ليكي راسموسن ووزير الدفاع جاكوب ايليمان-ينسن.
وعاين الجميع خلال الزيارة مقاتلات اف-16 وعرضوا مراحل تدريب الطيارين الاوكرانيين، بحسب مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية.
وقالت فريديريكسن خلال مؤتمر صحافي مع زيلينسكي "نعلم أنكم بحاجة إلى المزيد" في إشارة إلى المعدات العسكرية. وأضافت "لذلك سنقدّم 19 مقاتلة من طراز اف-16 لأوكرانيا".
وأوضحت أنّ المقاتلات ستسلم تدريجياً إلى كييف: ست مقاتلات بحلول نهاية العام، وثماني مقاتلات العام المقبل، وخمس في العام التالي.
وقال زيلينسكي خلال المؤتمر "إنه دعم قوي جداً لنا"، مؤكداً أن تدريب طيارين ومهندسين أوكرانيين بدأ بالفعل في الدنمارك.