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عربي و دولي

سفيرا إيران والسعودية يبحثان في بغداد تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما

2023-08-20 | 14:40
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سفيرا إيران والسعودية يبحثان في بغداد تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما
سفيرا إيران والسعودية يبحثان في بغداد تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما

بحث سفيرا إيران والسعودية لدى العراق، اليوم الأحد، "تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما، بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها".

وذكرت السفارة الإيرانية في بغداد، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "السفيرين الإيراني محمد كاظم آل صادق، والسعودي عبد العزيز الشمري، التقيا للتباحث بشأن علاقات البلدين المنبعثة من الرغبة الجادة لدى قادة البلدين".

ووصف السفير الإيراني، الحج والزيارة الأربعينية بأنهما أرضية للتعاون وتعزيزالأواصر بين الشعوب الإسلامية، فيما اعتبر نظيره السعودي "الظروف مواتية لتنفيذ المشاريع المشتركة الاقتصادية في ظل الجهود الداعية للاستقرار"، بحسب السفارة الإيرانية في بغداد.
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