سفيرا إيران والسعودية يبحثان في بغداد تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما

بحث سفيرا إيران والسعودية لدى العراق، اليوم الأحد، "تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما، بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها".

