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عربي و دولي

ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري

2023-08-21 | 02:36
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ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري
ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري

​أكّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب امس أنّه لن يُشارك في مناظرات الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء، معتبرًا أنّ الأميركيّين يعرفونه جيّدًا وأنّه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنيّة مع أيّ من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

 وأشاد ترامب في رسالة على منصّته "تروث سوشال" بما وصفه بأنّه سجلّ ناجح جدًّا حقّقه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبًا بأحرف كبيرة "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".

وأضاف ترامب "الجمهور يعرف من أنا وما هي الولاية الرئاسيّة الناجحة التي شَغَلتُها، مع استقلاليّة للطاقة، وحدود وجيش قويَّين، وتخفيضات ضريبيّة... هي الأكبر على الإطلاق، وعدم وجود تضخّم، واقتصاد هو الأقوى تاريخيًّا، وأكثر من ذلك بكثير. لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".

وأشار ترامب في منشوره إلى أحدث استطلاع للرأي نُشر الأحد. ويُظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" أنّ 62 في المئة من المستطلعة آراؤهم سيُصوّتون له على الرّغم من توجيه أربع لوائح اتّهام إليه هذا العام، بما فيها اتّهامه بمحاولة تقويض الديموقراطيّة الأميركيّة عبر التخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة رغم خسارته أمام منافسه جو بايدن.

الى ذلك فانه استنادًا إلى الاستطلاع الذي أجرته "سي بي إس نيوز"، يتقدّم ترامب بـ46 نقطة على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (16 في المئة). وتعليقًا على ذلك، اعتبر ترامب أنّ ديسانتيس "ينهار مثل طائر مريض".

وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيديّة التي سيجري خلالها اختيار المرشّح الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسيّة في العام 2024، يتمتّع ترامب بدعم من قاعدته هو الأقوى من أيّ وقت مضى. لكنّ مشاكله القضائيّة تُلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

ومن المقرّر إجراء المناظرة الجمهوريّة الأولى، الأربعاء في ميلووكي (شمال شرق الولايات المتحدة).

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