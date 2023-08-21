الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

سفن حربية روسية تصل إلى ميناء تشينغداو شرق الصين

2023-08-21 | 03:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سفن حربية روسية تصل إلى ميناء تشينغداو شرق الصين
سفن حربية روسية تصل إلى ميناء تشينغداو شرق الصين

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن ثلاث سفن حربية روسية دخلت ميناء تشينغداو الصيني مع انتهاء الدوريات المشتركة لقوات البحرية الروسية والصينية التي استمرت 3 أسابيع.

وقالت "تاس" نقلاً عن الأدميرال فاليري كازاكوف، قائد أسطول المحيط الهادي الروسي، إن التفاعل مع البحارة الصينيين، بما في ذلك التدريبات والدوريات المشتركة، أصبح ممارسة جيدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف كازاكوف أن مستوى التفاعل بين الأسطولين البحريين الروسي والصيني يتزايد من عام إلى آخر.

وقال كازاكوف إن البحارة من كلا البلدين، نجحوا في التغلب على حاجز اللغة، خلال الدوريات المشتركة.

يشار إلى أن البحرية الصينية زارت فلاديفوستوك بعد التدريبات مع روسيا في 24 يوليو (تموز) الماضي، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

مقالات ذات صلة
سفن حربية روسية تصل إلى ميناء تشينغداو شرق الصين

عربي و دولي

الصين

روسيا

سفن حربية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
روسيا اليوم: إصابة شخصين مدنيين جراء سقوط شظايا مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو عقب تدميرها بوسائل الدفاع الجوي
"الجزيرة" عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي في انفجار لغم بآلية عسكرية هندسية قرب بحيرة طبريا جنوب الجولان السوري

اقرأ ايضا في عربي و دولي

حريق كبير في إسطنبول و فيديو يظهر حجم الأضرار
06:05

حريق كبير في إسطنبول و فيديو يظهر حجم الأضرار

اندلاع حريق في مركز "إيرول أولشوك" الثقافي في إسنيورت وسط إسطنبول.

06:05

حريق كبير في إسطنبول و فيديو يظهر حجم الأضرار

اندلاع حريق في مركز "إيرول أولشوك" الثقافي في إسنيورت وسط إسطنبول.

حماس : عملية الخليل رد طبيعي والمقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان
Play
05:58

حماس : عملية الخليل رد طبيعي والمقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان

حماس : عملية الخليل رد طبيعي والمقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان

05:58

حماس : عملية الخليل رد طبيعي والمقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان

حماس : عملية الخليل رد طبيعي والمقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان

بالفيديو - عملية بطولية في الخليل تسفر عن مقتل مستوطنين إسرائليين
04:29

بالفيديو - عملية بطولية في الخليل تسفر عن مقتل مستوطنين إسرائليين

بالفيديو - عملية بطولية في الخليل تسفر عن مقتل مستوطنين إسرائليين

04:29

بالفيديو - عملية بطولية في الخليل تسفر عن مقتل مستوطنين إسرائليين

بالفيديو - عملية بطولية في الخليل تسفر عن مقتل مستوطنين إسرائليين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023