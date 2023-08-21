سفن حربية روسية تصل إلى ميناء تشينغداو شرق الصين

وقالت "تاس" نقلاً عن الأدميرال فاليري كازاكوف، قائد أسطول المحيط الهادي الروسي، إن التفاعل مع البحارة الصينيين، بما في ذلك التدريبات والدوريات المشتركة، أصبح ممارسة جيدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف كازاكوف أن مستوى التفاعل بين الأسطولين البحريين الروسي والصيني يتزايد من عام إلى آخر.

وقال كازاكوف إن البحارة من كلا البلدين، نجحوا في التغلب على حاجز اللغة، خلال الدوريات المشتركة.

يشار إلى أن البحرية الصينية زارت فلاديفوستوك بعد التدريبات مع روسيا في 24 يوليو (تموز) الماضي، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.