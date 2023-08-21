لغم ارضي يستهدف آلية عسكرية اسرائيلية قرب بحيرة طبريا المحتل وقوات الاحتلال تعترف باصابة جندي
أصيب جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية هندسية قرب بحيرة طبريا الواقعة في جنوب الجولان السوري المحتل، بحسب ما اعترف جيش الاحتلال صباح اليوم.
وياتي ذلك تزامنا مع تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة مسيّرة من غزة، حيث زعم جيش العدو الإسرائيلي أنه أسقط بصاروخين انطلقا من القبة الحديدية طائرة مسيّرة انطلقت من غزة أمس امس في منطقة مستوطنات علوميم شمال القطاع.
وقال جيش الإحتلال إن الطائرة المسيّرة لم تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، وراقبها سلاح الجو الإسرائيلي منذ لحظة إقلاعها.