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عربي و دولي

حماس : عملية الخليل رد طبيعي والمقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان

2023-08-21 | 05:58
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حماس : عملية الخليل رد طبيعي والمقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان
حماس : عملية الخليل رد طبيعي والمقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان

حماس : عملية الخليل رد طبيعي والمقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس حازم قاسم أن عملية الخليل "تأتي في سياقها الطبيعي في مواجهة الحرب الدينية ضد مقدساتنا وضد المشاريع الصهيونية."

وقال قاسم إن المقاومة الباسلة تضرب من جديد بكل قوة في مدينة الخليل، هذه المرة بعد ساعات قليلة من عملية حوارة، مؤكداً أن المقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان رغم حالة الاستنفار الأمنية التي يفرضها الاحتلال.

 وأشار قاسم إلى أننا أمام انتفاضة وثورة كبيرة يخوضها شعبنا الفلسطيني دفاعاً عن القدس والأقصى، مبيناً أن المقاومة والثورة هي في حالة تمدد وتصلب وفي وضع لا يستطيع أحد إيقافها.

وشدد قاسم على أن هذا الفعل الفدائي سيتواصل ويتطور حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن أرضنا، مشيراً إلى أن شعبنا ومقاومته سيواصل دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وهويته الإسلامية العربية الفلسطينية، ولن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته في القدس والأقصى.

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حماس

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الاحتلال الاسرائيلي

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