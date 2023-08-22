أول رحلة دولية لطائرة ركاب كورية شمالية منذ ثلاث سنوات تحط في بكين

وأظهرت اللوحة وصول رحلة طيران شركة "إير كوريو" رقم "جي اس 151" إلى مطار العاصمة بكين قرابة الساعة 09,17 صباحا (01,38 ت غ).

وهذه الرحلة هي الأولى لشركة طيران "إير كوريو" الحكومية منذ بداية عام 2020، حين أغلقت كوريا الشمالية حدودها من ضمن اجراءات مكافحة وباء كوفيد-19.

وأقلعت الطائرة من العاصمة الكورية الشمالية قرابة الساعة 08,30 صباحا بالتوقيت المحلي (23,30 ت غ)، حسبما أظهر موقع "فلايت رادار 24" وتطبيق التتبع الصيني "أوميتريب".

وكانت رحلة لشركة "اير كوريو" مقررة سابقا إلى بكين الاثنين قد ألغيت بشكل مفاجىء دون اعطاء تبرير رسمي.