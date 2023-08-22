بوتين: بنك بريكس سيكون بديلاً لمؤسسات التنمية الغربية ولا رجعة عن التخلي عن الدولار كعملة عالمية
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "بنك "بريكس" سيكون بديلاً لمؤسسات التنمية الغربية والتخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها"، لافتا الى ان "الاستثمار في دول مجموعة "بريكس" زاد بمعدل 6 أضعاف وسكان دول المجموعة يمثلون 26% من مجموع سكان العالم".
وذكر بوتين، في كلمة متلفزة في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، بأن "هناك تقلبات في أسواق المالية والطاقة وغيرها من الأسواق". ولفت الى ان "بريكس تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي، وهناك تحديات أمام مجموعة بريكس من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول"، مؤكداً أن "التعاون بين مجموعة بريكس قائم على الاحترام المتبادل".