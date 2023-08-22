بوتين: بنك بريكس سيكون بديلاً لمؤسسات التنمية الغربية ولا رجعة عن التخلي عن الدولار كعملة عالمية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "بنك "بريكس" سيكون بديلاً لمؤسسات التنمية الغربية والتخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها"، لافتا الى ان "الاستثمار في دول مجموعة "بريكس" زاد بمعدل 6 أضعاف وسكان دول المجموعة يمثلون 26% من مجموع سكان العالم".