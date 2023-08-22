باكستان تحبس الأنفاس لإنقاذ أطفال عالقين في "تلفريك"

حوصر سبعة طلاب ومعلمهم في عربة "تلفريك" معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق واد عميق في باكستان اليوم، بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها، فيما تسعى السلطات إلى تنفيذ عملية إنقاذ "بالغة الخطورة" تعرقلها الرياح العاتية قبل حلول الظلام.

وقال مسؤولون باكستانيون إن "الطلاب عالقون في التلفريك منذ الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاغرام على بعد 200 كيلومتر تقريباً شمال العاصمة إسلام آباد".



وأفادت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان بأن "العربة تعطلت قبل أن ترسل السلطات طائرتين هليكوبتر عسكريتين لتنفيذ عملية إنقاذ بعدما باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل".



وأوضح مسؤول الإنقاذ في الموقع شرق رياض ختك أن "سلك التلفريك انقطع في منتصف الطريق فوق الوادي على ارتفاع 274 متراً تقريباً وأصبح معلقاً بسلك واحد فقط"، وفقاً لـ"رويترز".



وأضاف أن "مهمة الإنقاذ تعقدت بسبب الرياح العاتية في المنطقة ولأن أذرع مروحتي الطائرتين تهددان بزيادة زعزعة استقرار العربة، شارحاً أن الطائرتين العسكريتين تحلقان قرب التلفريك وفشلت حتى الآن محاولتان للإنقاذ فيما ستبدأ محاولة ثالثة قريباً جداً".



واستحوذت جهود الإنقاذ على اهتمام الباكستانيين في أنحاء البلاد، إذ إنهم احتشدوا حول أجهزة التلفزيون، بينما عرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لعامل طوارئ يتدلى من حبل طائرة هليكوبتر قرب المقصورة الصغيرة، فيما يظهر الأشخاص على متن التلفريك وهم متجمعون معاً تكتظ بهم العربة.



وفي الموقع، تجمعت حشود من القرويين على سفح تل يرقبون العملية بفارغ الصبر.



وقال مظفر خان، وهو مسؤول إداري في منطقة باتاغرام، إن هناك سبعة طلاب ومعلماً واحداً على متن التلفريك على خلاف ما أبلغ عنه سابقاً بوجود ستة طلاب ومعلمين اثنين.