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عربي و دولي

المتحدث باسم الحكومة الايرانية: لقاء قادة السعودية وايران مدرج على جدول الأعمال في العاصمتين ويتم التحضير له

2023-08-22 | 14:31
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المتحدث باسم الحكومة الايرانية: لقاء قادة السعودية وايران مدرج على جدول الأعمال في العاصمتين ويتم التحضير له
المتحدث باسم الحكومة الايرانية: لقاء قادة السعودية وايران مدرج على جدول الأعمال في العاصمتين ويتم التحضير له

أفاد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، بأن "لقاء قادة إيران والسعودية مدرج على جدول الأعمال في العاصمتين ويتم التحضير له".

وأشار علي بهادري جهرمي إلى "التطورات الأخيرة في العلاقات مع السعودية وزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض ودعوة الجانب السعودي لرئيس الجمهورية"، موضحاً بأن "اللقاء بين قادة البلدين في العاصمتين على جدول الأعمال والاستعدادات جارية".

وأضاف بهادري جهرمي: "يجب ترتيب وثائق التعاون والتنسيقات المبدئية، أعلن رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم بصوت عال أننا نمد يد الصداقة إلى جميع البلدان، وخاصة الدول المجاورة، ويمكننا تقييم تأثير هذه الرسالة في هذين العامين، وما هو التعاون الذي تم مع الدول الإقليمية والمجاورة".
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عربي و دولي

ايران

السعودية

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