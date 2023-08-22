مجلس الوزراء السعودي: المملكة تتطلع لمرحلة جديدة من العلاقات مع إيران مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن "تطلع المملكة إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأعرب المجلس خلال جلسته التي عقدت اليوم، أنه "يتابع الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما".



وتوصلت السعودية وإيران في آذار الماضي لاتفاق بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بين البلدين عام 2016 بعدما هاجمت مجموعات سفارة الرياض في طهران.



وأعادت إيران فتح سفارتها في الرياض في حزيران الماضي، وعيّنت علي رضا عنايتي -سفيرها السابق لدى الكويت- سفيرا جديدا لدى السعودية.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفارة السعودية استأنفت عملها في طهران الشهر الجاري.