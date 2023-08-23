السلطات التركية أغلقت مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات

قررت السلطات التركية إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات، كما ذكرت وكالة "نوفوستي".

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: "إن الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مدينة جاناكالي في شمال غرب البلاد، حيث تتواصل حرائق الغابات، مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية من كلا الجانبين، وإجلاء 1251 من السكان من 9 مناطق".

بدوره أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي أن "8 طائرات إطفاء و26 طائرة هليكوبتر ونحو 180 قطعة أخرى مخصصة لمكافحة الحرائق تعمل على إخماد النيران".