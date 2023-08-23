في خطوة تاريخية.. الهند تصل إلى القمر

دخلت الهند التاريخ، عندما هبطت مركبتها الفضائية «تشاندرايان-3» بنجاح على القطب الجنوبي للقمر، الذي يُعتقد أنه مصدر محتمل للمياه والأكسجين؛ وذلك بعد أيام من فشل مهمة روسية مماثلة.

وأطلقت وكالة الفضاء الهندية الصاروخ في 14 تموز من محطة الفضاء الرئيسية في البلاد بولاية أندرا براديش.



تأتي هذه المحاولة الجديدة للبرنامج الفضائي الهندي الذي يشهد ازدهاراً، بعد أربع سنوات على فشل كبير، بعدما فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى القمر.



وتضم «تشاندرايان-3» التي طورتها المنظمة الهندية للبحث الفضائي (ISRO)، جهاز الهبوط «فيكرام» (الشجاعة باللغة السانسكريتية) والروبوت المتحرك «برغيان» (الحكمة) لاستكشاف سطح القمر.



وتأتي هذه المهمة بعد أيام قليلة على تحطم المسبار «لونا-25» وهو الأول الذي ترسله روسيا إلى القمر منذ عام 1976.



وتعد مهمة «تشاندرايان-3» التي أطلقت قبل ستة أسابيع أبطأ من مهمات «أبولو» الأمريكية المأهولة في الستينات والسبعينات التي وصلت إلى القمر في غضون أيام قليلة.



فالصاروخ الهندي أقل قوة من صاروخ «ساترن 5» المستخدم في برنامج أبولو القمري الأميركي، وقد اضطر إلى الدوران خمس إلى ست مرات حول الأرض، لزيادة سرعته قبل أن يسلك مساره باتجاه القمر والذي يستغرق شهراً.



وانفصل «فيكرام»عن صاروخ الدفع الأسبوع الماضي، وهو ينقل صوراً عن سطح القمر منذ دخوله مدار القمر في الخامس من آب.