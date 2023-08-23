وزارة الطوارئ الروسية: فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة في موسكو والتي كان مؤسس شركة فاغنر على قائمة ركابها
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية "فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على قائمة ركابها".
ولفتت الطوارئ الروسية الى ان "الطائرة التي تحطمت شمال موسكو وعلى متنها بريغوجين كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ".
بدورها، تحدثت قناة "RBC" الروسية بان "الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير شمال موسكو مملوكة ليفغيني بريغوجين".
وفي السياق، اشار مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابق سيرغي ماركوف الى ان "مقتل بريغوجين يعد الانجاز الرئيسي لأوكرانيا وجميع أعداء روسيا سيفرحون".