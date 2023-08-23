وزارة الطوارئ الروسية: فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة في موسكو والتي كان مؤسس شركة فاغنر على قائمة ركابها

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية "فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على قائمة ركابها".