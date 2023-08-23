كيف علّق البيت الأبيض على مقتل قائد "فاغنر"؟

في أول تعليق أميركي على مقتل قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، اعتبر البيت الأبيض أن الواقعة "لن تفاجئ أحداً".

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض: "اطلعنا على التقارير بشأن تحطم طائرة كان بريغوجين على قائمة ركابها".



وأضافت في تدوينة على منصة "إكس"، "إذا تأكدت لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئاً".



وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.



وأوضحت أن زعيم "فاغنر" كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.