وكالة الطيران الروسية تنشر رسمياً أسماء بريغوجين وأوتكين من بين ضحايا الطائرة

شارل جبور لـ"الجديد": دعمنا مستمر للمرشح جهاد أزعور وعندما انتقلنا من معوّض الى أزعور كانت محاولة لإيصال رسالة بأننا مع التقاطع لإنهاء الشغور الرئاسي والتغيير سيكون وفق المعطيات والمستجدات