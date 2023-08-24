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عربي و دولي

تركيا: الحرب على الإرهاب مهمة لحل الأزمة السورية

2023-08-24 | 02:33
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تركيا: الحرب على الإرهاب مهمة لحل الأزمة السورية
تركيا: الحرب على الإرهاب مهمة لحل الأزمة السورية



أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سادات أونال أن "الحرب على الإرهاب مهمة لحل الأزمة السورية"، كما افادت وكالة "الاناضول".

وأشار في كلمة له أمام جلسة في مجلس الأمن الدولي أمس ، إلى أنه "في العام الثالث عشر من الصراع في سوريا، تدهورت الظروف المعيشية بسبب الصعوبات الاقتصادية"، مؤكدا على "ضرورة تسريع الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للازمة السورية" .

وذكر أنه "ينبغي تطوير الحل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254"، لافتا إلى أن "اللجنة الدستورية هي منصة مهمة في هذا السياق".

وبيّن أن "اللجنة الدستورية لم تجتمع منذ أكثر من عام، وقال: "على النظام السوري أن يتوقف عن أخذ المسار رهينة، ويجب إحياء عمل اللجنة وتطويره في سياق عملية سياسية أوسع".

وشدد أونال على "أهمية التشاور مع كل الأطراف، وبخاصة الأمم المتحدة والمعارضة السورية الشرعية، في هذا السياق".

وفيما يتعلق بموقف تركيا تجاه اللاجئين ، ذكّر بأن بلاده "استضافت بسخاء ملايين اللاجئين السوريين لأكثر من عقد من الزمن".

ولفت إلى أن "تركيا هي الدولة التي تستضيف حاليا أكبر عدد من اللاجئين"، مؤكدا على "ضرورة تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين وأن تكون جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لحل الأزمة في بلادهم".

وأكد على أن "الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود له أهمية أساسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا"، مشيرا إلى أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي مواصلة مشاركته حتى تستمر هذه المهمة".
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