العثور على جزء من طائرة بريغوجين على بعد كيلومترين من موقع تحطمها





تم العثور على أحد أجزاء الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو امس، والتي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وذلك على بعد نحو كيلومترين من مكان تحطمها. أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" فجرا، موضحة أن "الجزء الذي تم العثور عليه يقع عند مدخل قرية كوجينكينو على بعد نحو كيلومترين من موقع التحطم، وأن الشرطة طوقت المكان".



كما ذكرت الوكالة أنه "تم إنشاء مخفر لشرطة المرور على طريق ريفي قرب مدخل قرية كوجينكينو، وأن رجال الشرطة أقفلوا جزءا من الطريق المتاخم للحقل عند مدخل القرية، ويطلبون من السيارات الاستدارة دون تحديد سبب إقفال الطريق".



وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية مساء امس عن"وجود عشرة اشخاص على متن الطائرة المنكوبة، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم"، مشيرة إلى مصرعهم جميعهم.



وأكدت هيئة الطيران الروسية "تواجد بريغوجين والرجل الثاني في مجموعة فاغنر دميتري أوتكين، على متن الطائرة".



وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.