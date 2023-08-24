انضمام ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس







أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم ، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس ، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى المجموعة للاقتصادات الناشئة، بحسب "سكاي نيوز".



وقال: "قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس وعضوية بريكس للاعضاء الجدد ستبدأ في 1 كانون الثاني 2024" .



اضاف: "هناك توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس ونحن مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة وندعو المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية"، مؤكدا "ضرورة حل الأزمات سلميا".



وتابع: "سيتم إصدار إعلان جوهانسبرغ في ختام اجتماعات بريكس، قادة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".



من جهته قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا :"أرحب بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس".



أضاف: "إجمالي الناتج المحلي ارتفع الآن ليصل إلى 7.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي والمجموعة أصبحت تشمل 46 في المئة من سكان العالم" .



واكد "أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد ، وقفنا على ما هي الإجراءات المعيارية لانضمام الدول الجديدة وستكون بريكس محركا لنظام عالمي جديد".



عقب ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو: "أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية ،أود التشديد على قضايا التعامل بعملة مشتركة بالإضافة إلى العملات المحلية".



أضاف: "نريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد وسنعمل مع كل من يريدون العمل معنا من خلال برامجنا المختلفة".



قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: "هذه القمة التي امتدت على 3 أيام كانت لها نتائج إيجابية جدا وتوسيع مجموعة بريكس هو قرار مهم فلطالما آمنت الهند بضرورة توسيع المجموعة".



واكد ان "إضافة أعضاء جدد سيقوي البريكس وسيعطي زخما جديدا لجهودنا المشتركة، للهند علاقات عميقة وطويلة الأمد مع كل الدول التي انضمت".



في الختام، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ : "دول البريكس برمتها تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسؤولية إحلال السلام وتوسيع عضوية البريكس يعد حدثا تاريخيا وسيشكل نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول مجموعة البريكس" ، مؤكدا ان "المستقبل سيكون مزدهرا ومثمرا لدول البريكس وعلينا العمل معا لكتابة فصل جديد للاقتصادات النامية من أجل التنمية المشتركة".









