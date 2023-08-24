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شرطة جورجيا: القبض على ترامب رسميا بتهمة الابتزاز والتآمر خلال الانتخابات
شرطة جورجيا: القبض على ترامب رسميا بتهمة الابتزاز والتآمر خلال الانتخابات
وسائل إعلام: من المتوقع أن تؤخذ بصمات ترامب وتلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة
وسائل إعلام: من المتوقع أن تؤخذ بصمات ترامب وتلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة
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انتشار أمني كثيف في فولتون قبل ساعات من وصول ترمب
2023-08-24 | 13:55
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انتشار أمني كثيف في فولتون قبل ساعات من وصول ترمب
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