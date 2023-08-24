كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز يسلم نفسه لسلطات سجن فولتون بجورجيا

وسائل إعلام: من المتوقع أن تؤخذ بصمات ترامب وتلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة

وسائل إعلام: من المتوقع أن تؤخذ بصمات ترامب وتلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة