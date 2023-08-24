واشنطن تبدأ الشهر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم أنّ "الولايات المتّحدة ستبدأ في أيلول المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النروج وهولندا والدنمارك تزويد كييف بعدد منها، بحسب ما ذكرت"وكالة الصحافة الفرنسية".