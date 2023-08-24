واشنطن تبدأ الشهر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم أنّ "الولايات المتّحدة ستبدأ في أيلول المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النروج وهولندا والدنمارك تزويد كييف بعدد منها، بحسب ما ذكرت"وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ "هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريباً على اللغة الإنكليزية" في تكساس في أيلول قبل أن "يشاركوا في تدريب على قيادة" هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.