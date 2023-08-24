الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يسلم نفسه إلى سجن فولتون في جورجيا استعدادا لمحاكمته

ترمب يعاود استخدام منصة "إكس" لأول مرة منذ تعليق حسابه في 8 كانون الثاني 2021 و6.5 مليون متابع قرأوا منشوره على "إكس" بعد 10 دقائق من نشره

ترمب يعاود استخدام منصة "إكس" لأول مرة منذ تعليق حسابه في 8 كانون الثاني 2021 و6.5 مليون متابع قرأوا منشوره على "إكس" بعد 10 دقائق من نشره