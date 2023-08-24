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ترمب يعاود استخدام منصة "إكس" لأول مرة منذ تعليق حسابه في 8 كانون الثاني 2021 و6.5 مليون متابع قرأوا منشوره على "إكس" بعد 10 دقائق من نشره
ترمب يعاود استخدام منصة "إكس" لأول مرة منذ تعليق حسابه في 8 كانون الثاني 2021 و6.5 مليون متابع قرأوا منشوره على "إكس" بعد 10 دقائق من نشره
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وسائل إعلام: من المتوقع أن تؤخذ بصمات ترامب وتلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة
2023-08-24 | 19:50
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وسائل إعلام: من المتوقع أن تؤخذ بصمات ترامب وتلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة
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