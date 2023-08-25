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عربي و دولي

كشف طوله ووزنه.. ترامب السجين رقم Po1135809

2023-08-25 | 02:59
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كشف طوله ووزنه.. ترامب السجين رقم Po1135809
كشف طوله ووزنه.. ترامب السجين رقم Po1135809

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن العالم سيعرف "أخيرا" طول ووزن الرئيس السابق دونالد ترامب بعد احتجازه السريع في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

ونُشِرت، مساء الخميس، صورة جنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التُقِطت داخل السجن خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي السابق بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.


وكشفت "واشنطن بوست" أن سجل احتجاز ترامب أظهر أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترا).

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدّر بنحو 13 كيلوغراما عن آخر وزن معلن عنه، خلال إجرائه آخر فحص رسمي له في البيت الأبيض.

كما تم تدوين تفاصيل أخرى عن ترامب، مثل رقمه التعريفي "السجين رقم Po1135809"، ولون عيونه (أزرق) والشعر (أشقر).

وظل الرئيس الأميركي السابق في السجن لنحو 20 دقيقة فقط، حيث تم إنهاء الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة.
 
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دونالد ترامب

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ترمب يندد بـ"مهزلة قضائية" بعد توقيفه لـ20 دقيقة بسجن فولتون

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