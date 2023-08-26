روسيا تعلن إسقاط مسيّرة لدى اقترابها من موسكو

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة مكة، تشمل محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل حتى يوم الثلاثاء المقبل، بحسب "روسيا اليوم".

