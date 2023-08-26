روسيا تعلن إسقاط مسيّرة لدى اقترابها من موسكو

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة مكة، تشمل محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل حتى يوم الثلاثاء المقبل، بحسب "روسيا اليوم".
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن "التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير. هذا ما نقلته "روسيا اليوم".
استدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال السّفارة الدّنماركيّة لدى أنقرة أغي ساندال مولر، للمرّة السّادسة خلال شهر آب الحالي، على خلفيّة استمرار حوادث حرق المصحف في بلاده.وكانت الخارجيّة قد استدعت مولر في 18 و21 و22 و23 و24 آب، بحسب مراسل الأناضول.