الخارجية الروسية عن التعاون العسكري مع إيران: نحن بلدان مستقلان

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن "التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير. هذا ما نقلته "روسيا اليوم".



وشدد ريابكوف في تصريحات، على أن "التعاون العسكري التقني مع إيران "قانوني تماماً ويتوافق تماما مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية على السواء".



جاء ذلك في معرض رد ريابكوف على سؤال عما إذا تمكنت موسكو خلال الاتصالات مع الجانب الإيراني، من الحصول على ضمانات بشأن استمرار التعاون العسكري التقني، وذلك على خلفية التقارير التي تحدثت عن اقتراح أميركي لطهران لتقليص التعاون العسكري مع روسيا".



وقال ريابكوف: "محاولات أعدائنا لتسييس هذا التعاون (العسكري التقني).. لا تتوقف، ونحن نلاحظ ذلك. لكن ذلك لا يؤثر في عملنا المشترك مع طهران بأي شكل من الأشكال. ليس هناك أي تغييرات والتعاون مع إيران سيستمر. نحن دولتان مستقلتان ولا نرضخ لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها".