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عربي و دولي

النيّجر: مستشار بازوم ينفي "أنباء الاستقالة" ويصفها بالكاذبة

2023-08-26 | 15:53
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النيّجر: مستشار بازوم ينفي &quot;أنباء الاستقالة&quot; ويصفها بالكاذبة
النيّجر: مستشار بازوم ينفي "أنباء الاستقالة" ويصفها بالكاذبة

نفى مستشار للرئيس محمد بازوم، لسكاي نيوز عربية ما تداولته تقارير عن موافقة الرئيس على الاستقالة، كسبيل لحل الأزمة في النيجر.

وقال الحسن انتنكار لسكاي نيوز عربية إن تلك الأخبار "كاذبة"، مؤكدا عدم نية رئيس النيجر الاستقالة.

يأتي ذلك فيما أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى تزايد التهديد بشن هجوم، وأكد مصدر أمني صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان أمس الجمعة.

وجاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت اليوم السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن "تتجنب أي مفاجأة بشكل عام".

وأضافت أن "تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد".

وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض معقادة انقلاب 26 يوليو، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وخففت إيكواس أمس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها "عازمة على التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية"، ومع ذلك يظل التدخل أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.
 
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النيّجر: مستشار بازوم ينفي "أنباء الاستقالة" ويصفها بالكاذبة

عربي و دولي

محمد بازوم

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