تحطم مروحية عسكرية للجيش الأمريكي في أستراليا

وأوضحت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة مروحية من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد. ولم ترد تقارير حول وقوع ضحايا.

في حين أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن الحادث وقع أثناء التدريبات المعروفة باسم Exercise Predator’s Run 2023 والتي يشارك فيها عسكريون من أستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

وأضاف المتحدث أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية وأنه لم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الأسترالية".