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عربي و دولي

حادث تحطم المروحية الأميركية.. سقوط قتلى وجرحى من "المارينز"

2023-08-27 | 04:31
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حادث تحطم المروحية الأميركية.. سقوط قتلى وجرحى من &quot;المارينز&quot;
حادث تحطم المروحية الأميركية.. سقوط قتلى وجرحى من "المارينز"

قتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأميركية "المارينز" وأصيب خمسة بجروح خطرة في تحطم طائرة عسكرية أميركية على جزيرة استرالية نائية شمال البر الرئيسي أثناء تدريبات مشتركة، بحسب "فرانس برس".

وكانت وزارة الدفاع الأسترالية، أكدت في وقت سابق أنه "في هذه المرحلة المبكرة الحرجة، ينصب تركيزنا على الاستجابة للحادث وسلامة كل من على صلة به"، مؤكدة في الوقت عينه عدم وجود أي جندي أوسترالي من ضمن هؤلاء.

في حين أكد المسؤول العسكري الأميركي أن عمليات الانقاذ "لا تزال مستمرة"، مشيرا الى فتح تحقيق في أسباب الحادث.

كما أعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن أسفه للحادث "المأسوي"، مؤكدا أن السلطات تعمل على محاولة فهم أسباب وقوعه 
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عربي و دولي

تحطم المروحية الأمريكية

المارينز

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