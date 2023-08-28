بالفيديو - تظاهرات في ليبيا تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي

وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن هذا اللقاء كما رفعوا علم فلسطين على مبنى وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.

وكان رئيسُ الوزراء في حكومة الوحدة الوطنيّة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قد اصدر قراراً يتضمّن إيقافَ وزيرة الخارجيّة والتّعاون الدّوليعن العملِ احتياطيّاً وإحالتِها إلى التّحقيق بعد لقائِها مع وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي.