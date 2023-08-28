الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارة للصين تستمر حتى الأربعاء

2023-08-28 | 03:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارة للصين تستمر حتى الأربعاء
وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارة للصين تستمر حتى الأربعاء

تعقد وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو اجتماعات مع مسؤولين صينيين اليوم ​في إطار زيارة إلى بكين تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزيارتها التي ستستمر حتى الأربعاء هي الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين يجريها مسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة.

ويمكن أن تتوج هذه الزيارات باجتماع بين رئيسي البلدين. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام.

والتقت ريموندو نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين الاثنين، حسبما ذكرت قناة سي سي تي في الحكومية.

وقد وصلت ريموندو إلى بكين الأحد وكان في استقبالها لين فنغ مدير إدارة الأميركيتين وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن ريموندو "تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية، ومجالات التعاون المحتمل".

وكانت تدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وكانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس الخلافات.

وتقول واشنطن إن القيود التي تفرضها ضرورية لحماية أمنها القومي، بينما ترى فيها بكين مسعى للحد من نموها الاقتصادي.

مقالات ذات صلة
وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارة للصين تستمر حتى الأربعاء

عربي و دولي

الصين

بكين

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
روسيا تتهم موظفاً قنصلياً بنقل معلومات عن حرب أوكرانيا إلى السفارة الأميركية
اعتقال شخص في روسيا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

روسيا تتهم موظفاً قنصلياً بنقل معلومات عن حرب أوكرانيا إلى السفارة الأميركية
07:44

روسيا تتهم موظفاً قنصلياً بنقل معلومات عن حرب أوكرانيا إلى السفارة الأميركية

وجّهت السلطات الروسية الاثنين اتهامات لموظّف سابق في القنصلية الأميركية في أقصى شرق البلاد بنقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين بشكل مخالف للقانون، في أنشطة سبق وأشارت واشنطن إلى أنها روتينية.

07:44

روسيا تتهم موظفاً قنصلياً بنقل معلومات عن حرب أوكرانيا إلى السفارة الأميركية

وجّهت السلطات الروسية الاثنين اتهامات لموظّف سابق في القنصلية الأميركية في أقصى شرق البلاد بنقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين بشكل مخالف للقانون، في أنشطة سبق وأشارت واشنطن إلى أنها روتينية.

اعتقال شخص في روسيا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين
03:25

اعتقال شخص في روسيا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين

اعتقال شخص في روسيا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين

03:25

اعتقال شخص في روسيا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين

اعتقال شخص في روسيا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين

بالفيديو - تظاهرات في ليبيا تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي
03:14

بالفيديو - تظاهرات في ليبيا تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي

تظاهر محتجون أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس وفي شوارع المدينة ومدن عدة خرى تنديدا باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

03:14

بالفيديو - تظاهرات في ليبيا تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي

تظاهر محتجون أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس وفي شوارع المدينة ومدن عدة خرى تنديدا باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023