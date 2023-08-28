بتهمة غسل أموال..النيابة السعودية تحيل مقيمين للمحكمة المختصة

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مع إخفاء طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.