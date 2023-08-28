الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" أثناء مهمة تدريبية في المنطقة الشرقية ونجاة طاقمها

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مع إخفاء طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وجّهت السلطات الروسية الاثنين اتهامات لموظّف سابق في القنصلية الأميركية في أقصى شرق البلاد بنقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين بشكل مخالف للقانون، في أنشطة سبق وأشارت واشنطن إلى أنها روتينية.
تعقد وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو اجتماعات مع مسؤولين صينيين اليوم في إطار زيارة إلى بكين تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.