زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب قبالة جزيرة بالي في اندونيسيا

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال ضرب على عمق نحو 515 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبالي قرابة الساعة 3,55 صباحا بالتوقيت المحلي (19,55 ت غ) الاثنين.

وحُدد مركز الزلزال على بعد 181 كيلومترا شمال شرق جزر غيلي قبالة لومبوك، على بعد رحلة قصيرة بالقارب من بالي.

واستبعدت السلطات الإندونيسية حدوث تسونامي، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار فورية.

وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في بالي في بيان "فرقنا تجري تقييمات لأنها لا تزال تجمع التقارير من الناس".