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الصحة السعودية: جراحة دقيقة استغرقت 5 ساعات لإصلاح عيب خلقي في رأس رضيعة

2023-08-29 | 06:20
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الصحة السعودية: جراحة دقيقة استغرقت 5 ساعات لإصلاح عيب خلقي في رأس رضيعة
الصحة السعودية: جراحة دقيقة استغرقت 5 ساعات لإصلاح عيب خلقي في رأس رضيعة

اعلنت وزارة الصحة السعودبة في بيان ، ان "فريقا من أطباء الأطفال بمنطقة نجران تمكن يوم الإثنين، 28 أغسطس، من إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة مصابة بعيب خلقي في الرأس".

وقالت :"ان الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال تعامل مع حالة طفلة حديثة الولادة تبين وجود بروز خلف الجمجمة.
وقد أسفرت الفحوص السريرية والإشعاعية عن تشخيص الحالة بمرض القيلة الدماغية "Encephalocele"، وهو بروز ورمي يظهر في الجزء الخلفي من الجمجمة، يعود السبب فيه إلى عدم انغلاق الأنبوب العصبي لدى الأطفال المصابين به في الأسبوع الرابع من الحمل.

وقرر الفريق المعالج إجراء تدخل جراحي استغرق 5 ساعات عن طريق عمل فتحة في الكتلة والتعامل بحذر مع الأنسجة العصبية والأوعية الدموية واسترجاع الأنسجة الحساسة إلى وضعها الطبيعي، مع استئصال الكتلة الزائدة وإعادة ترميم الأنسجة السحائية للمخ.
وقد نُقلت الطفلة فور انتهاء العملية إلى قسم العناية المركزة تحت إشراف الفريق الطبي والتمريضي لحين استقرار حالتها وخروجها من المستشفى".
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