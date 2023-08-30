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عربي و دولي

انقلاب عسكري في الغابون عقب إعلان فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة

2023-08-30 | 01:18
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انقلاب عسكري في الغابون عقب إعلان فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة
انقلاب عسكري في الغابون عقب إعلان فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة

أعلنت مجموعة مؤلفة من نحو 12 عسكريا غابونيا اليوم إلغاء نتائج الانتخابات وحل المؤسسات الحكومية و"إنهاء النظام القائم".

كما اعلن العسكريون إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر في بيان تلي عبر محطة "غابون 24".

وقال إحد العسكريين متحدثا باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، "الحدود مغلقة حتى إشعار آخر".

وفي سياق متصل افادت وكالة الصحافة الفرنسية عن سماع دوي إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الغابون.

وقد جاء تحرك الجيش فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون صباح اليوم عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

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