الكرملين: نأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون مقتل بريغوجين أمراً مدبراً

كشف الكرملين أن "التحقيق الذي يجري في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة قائد مجموعة فاغنر العسكرية، يفغيني بريغوجين و9 آخرين الأسبوع الماضي، يأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الأمر مدبراً".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الخطأ العمد" من بين الأسباب المحتملة لسقوط طائرة يفغيني بريغوجين، قائد فاغنر، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تحقيق دولي في حادثة تحطم الطائرة. وأضاف: "من المؤكد أن روايات مختلفة تؤخذ في الاعتبار، من بينها رواية، تعرفون ما نتحدث عنه، لنقل عمل مدبر".



ولفت الى انه "الآن الظروف مختلفة، ونظراً لعدم التوصل بعد لاستنتاجات في التحقيق، لا يُمكنني الإعلان عنها، لكن من الواضح أن هناك احتمالات مختلفة لسبب الحادث ويتم النظر فيها، من بينها القيام بأعمال "شر متعمد".



وفي الوقت نفسه، حث بيسكوف الصحافيين على انتظار نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق الروسية.



ودُفن بريغوجين، الذي قتل إثر تحطم طائرة بعد شهرين على تمرّده القصير الأمد على القيادة العسكرية الروسية، أمس الثلاثاء، في مراسم سرية أقيمت في مدينة سان بطرسبورغ حيث مسقط رأسه.