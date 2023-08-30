وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري: أجرينا مباحثات جيدة جداً بشأن القضايا الثنائية والدولية

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري فيصل المقداد، الى أننا "أجرينا مباحثات جيدة جداً بشأن القضايا الثنائية والدولية وأود أن أندد بالهجمات البائسة لإسرائيل على مطار حلب".

وأكد عبداللهيان، أن "أي اعتداء إسرائيلي لن يبقى من دون رد، واتفقنا على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في طهران في المستقبل القريب".



ولفت الى أن "هناك اهتمام بتعزيز العملية التجارية بين البلدين، ونحن ناقشنا مسألة أمن سوريا ومحاولة الأميركيين إحياء الإرهاب وأيضاً مسألة وجودهم على الأراضي السورية".



وشدد على أننا "سنواصل دعم سوريا ونعتقد أن إقامة علاقات بين سوريا وتركيا على أساس حسن الجوار واحترام سيادة سورية تخلق مناخاً إيجابياً في المنطقة"، مشيراً الى أنه "خلال الاجتماع الاخيرة لإيران وتركيا وسوريا وروسيا طرحت أفكاراً مهمة لاحترام وحدة الأراضي السورية".



وأضاف "مؤخراً تلقيت رسالة من وزير الخارجية الدنمركي أكد فيها أن بلاده تعمل على سن قانون لمنع الإساءة إلى القرآن".