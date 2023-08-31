بالفيديو - إصابات بعملية دهس قرب بيت سيرا غرب رام الله

مشاهد من مكان عملية الدهس التي أسفرت عن إصابتين خطيرتين قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله pic.twitter.com/8mBFMkwrwF
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 31, 2023
مشاهد من مكان عملية الدهس التي أسفرت عن إصابتين خطيرتين قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله pic.twitter.com/8mBFMkwrwF
أعلنت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضاعف صافي ثروته بواقع 2.2 مليار دولار، كما افادت "روسيا اليوم".
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أعلن المجلس العسكري الحاكم في الغابون، مساء اليوم، اسم الزعيم الذي سيتولى قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس على بونغو.