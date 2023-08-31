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عربي و دولي

إيران تعلن إحباط "أكبر محاولة تخريبية" لقطاع الصواريخ والفضاء لديها

2023-08-31 | 09:37
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إيران تعلن إحباط &quot;أكبر محاولة تخريبية&quot; لقطاع الصواريخ والفضاء لديها
إيران تعلن إحباط "أكبر محاولة تخريبية" لقطاع الصواريخ والفضاء لديها

أعلنت إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن نجاحها في إحباط مخطط تخريبي معقد، من تصميم جهاز الموساد الإسرائيلي، ويستهدف الصناعات الدفاعية في البلاد.

وأفاد التلفزيون الوطني الإيراني، أن جهاز المخابرات في وزارة الدفاع الإيرانية أحبط ما وصفه بـ"المحاولة التخريبية الأكبر" ضد قطاع الصواريخ والفضاء، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وبحسب التلفزيون الإيراني، فقد "تم تدبير المؤامرة من قبل أجهزة التجسس التابعة للنظام الإسرائيلي وحلفائه العالميين، بهدف تقويض القدرات الدفاعية الإيرانية"، بحسب قوله.

وأشار مسؤول من إدارة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، إلى أن "القوة الصاروخية الإيرانية تعمل كرادع حاسم ضد التهديدات المحتملة، ما يجعل صناعة الصواريخ هدفا رئيسيا لجهود التجسس التي تقوم بها كيانات معادية".

وأوضح المسؤول الإيراني أنه "في خلال السنوات الأخيرة، تم تطوير وتنفيذ سلسلة من المبادرات الاستخبارية والأمنية، تحت ستار شراء المكونات، وخداع أجهزة التجسس التابعة للخصوم".
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