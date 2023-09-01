البيت الأبيض يحذر من خطر حصول شلل في الميزانية

طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأميركي التصويت سريعاً على تمديد تمويل الحكومة، تجنّباً لحصول إغلاق في الولايات المتحدة في غضون شهر، وهو شلل قد يُصيب الإدارة الفدراليّة بكاملها.



واكدت مديريّة الميزانيّة في البيت الأبيض في بيان، إنّ "من الواضح أنّ تمديدًا قصير المدى سيكون ضروريًّا الشهر المقبل".



وبحسب البيان، يتعلّق الأمر بـ"تجنّب اضطرابات خطيرة للأنشطة الفدراليّة" بعد بداية السنة الماليّة المقبلة في الأوّل من تشرين الأوّل.



واعتبرت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "اننا بحاجة إلى تمويل برامج مهمّة للأميركيّين وتلبية احتياجات عاجلة"، مضيفة أنّه من دون تصويت سريع، قد تصبح برامج للمساعدات الغذائيّة في خطر.



وشدّدت على أنّه "لا يوجد سبب يمنع الكونغرس من تأدية عمله".