أول طائرة قادمة من سلطنة عمان تحط في مطار بغداد بعد انقطاع دام لأكثر من 20 عاماً

أعلنت وزارة النقل العراقية عن "هبوط أول طائرة قادمة من سلطنة عمان في مطار بغداد الدولي، بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاماً".