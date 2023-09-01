أول طائرة قادمة من سلطنة عمان تحط في مطار بغداد بعد انقطاع دام لأكثر من 20 عاماً
أعلنت وزارة النقل العراقية عن "هبوط أول طائرة قادمة من سلطنة عمان في مطار بغداد الدولي، بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاماً".
وذكرت الوزارة في بيان لها أمس، "أن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق، أعلنت عودة هبوط وإقلاع طائرات قادمة من سلطنة عُمان".
من جهته، أكد المدير العام للشركة عباس صبار البيضاني، أن "الرحلات ستكون دائمة ويومية أثناء الزيارة الأربعينية، وبعد ذلك ستكون رحلاتها 3 أيام في الأسبوع وضمن جدول رحلات الطائرات".