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عربي و دولي

زيلينسكي يحدد "شرط" تحقيق سلام دائم في أوكرانيا

2023-09-01 | 10:15
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زيلينسكي يحدد &quot;شرط&quot; تحقيق سلام دائم في أوكرانيا
زيلينسكي يحدد "شرط" تحقيق سلام دائم في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يمكن تحقيق "سلام دائم في أوكرانيا، أو حتى في أوروبا" إذا لم تنسحب روسيا من شبه جزيرة القرم والدونباس وغيرها من الأراضي التي احتلتها.

كما أعرب زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو أمام المنتدى الاقتصادي "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" في تشيرنوبيو بإيطاليا، عن أسفه لأن "القرم، وهي شبه جزيرة كانت تجذب السياح والشركات، صارت اليوم منطقة محتلة ومعسكرة وعاجزة عن أن تحقق النمو".

وقال: "انظروا إلى ما حدث في شبه جزيرة القرم. هل جلب الاحتلال الحضارة والسياحة والأعمال؟ لا شيء من ذلك. ... أوكرانيا وجميع الدول الأخرى التي تحترم القانون الدولي لا تعترف" بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 و"لا الشركات كذلك".

وأشار زيلينسكي إلى أن "روسيا تحاول إخفاء ضعفها من خلال زرع الفوضى والإرهاب".

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