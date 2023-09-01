"العربية": عناصر أمن في النيجر يمنعون مركبات من مغادرة السفارة الفرنسية دون تفتيش

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يمكن تحقيق "سلام دائم في أوكرانيا، أو حتى في أوروبا" إذا لم تنسحب روسيا من شبه جزيرة القرم والدونباس وغيرها من الأراضي التي احتلتها.
أعلنت وزارة النقل العراقية عن "هبوط أول طائرة قادمة من سلطنة عمان في مطار بغداد الدولي، بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاماً".
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا"، بعدما أفادت تقارير صحافية مغربية الخميس عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.