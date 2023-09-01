"العربية": عناصر أمن في النيجر يمنعون مركبات من مغادرة السفارة الفرنسية دون تفتيش

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يمكن تحقيق "سلام دائم في أوكرانيا، أو حتى في أوروبا" إذا لم تنسحب روسيا من شبه جزيرة القرم والدونباس وغيرها من الأراضي التي احتلتها.



