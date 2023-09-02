كوريا الشمالية تطلق "عددا من صواريخ كروز" باتجاه البحر الأصفر

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن عددا غير محدد من صواريخ كروز أطلق حوالى الساعة 04,00 (19,00 بتوقيت غرينتش) نحو البحر الأصفر، مضيفة أن العمل جارٍ على تحديد مواصفات الصواريخ.

وأوضحت "عززنا المراقبة والسيطرة ونحافظ على أقصى قدر من الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخَين بالستيَين قصيرَي المدى، في إطار "محاكاة لضربة نووية تكتيكية" ردا على مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق بين واشنطن وسيول تعرف باسم "درع الحرية أولتشي" وتثير دوما غضب بيونغ يانغ.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اعلن العام الماضي أن وضع بلاده بوصفها قوة نووية هو أمر "لا رجعة فيه"، داعيا إلى تعزيز إنتاج الأسلحة بما يشمل أسلحة نووية تكتيكية.