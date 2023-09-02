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عربي و دولي

كوريا الشمالية تطلق "عددا من صواريخ كروز" باتجاه البحر الأصفر

2023-09-02 | 02:21
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كوريا الشمالية تطلق &quot;عددا من صواريخ كروز&quot; باتجاه البحر الأصفر
كوريا الشمالية تطلق "عددا من صواريخ كروز" باتجاه البحر الأصفر

أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم عددا من صواريخ كروز" قبالة ساحلها الغربي، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن عددا غير محدد من صواريخ كروز أطلق  حوالى الساعة 04,00 (19,00 بتوقيت غرينتش) نحو البحر الأصفر، مضيفة أن العمل جارٍ على تحديد مواصفات الصواريخ.

وأوضحت "عززنا المراقبة والسيطرة ونحافظ على أقصى قدر من الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخَين بالستيَين قصيرَي المدى، في إطار "محاكاة لضربة نووية تكتيكية" ردا على مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق بين واشنطن وسيول تعرف باسم "درع الحرية أولتشي" وتثير دوما غضب بيونغ يانغ.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اعلن العام الماضي أن وضع بلاده بوصفها قوة نووية هو أمر "لا رجعة فيه"، داعيا إلى تعزيز إنتاج الأسلحة بما يشمل أسلحة نووية تكتيكية.

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عربي و دولي

كوريا الشمالية

بيونغ يانغ

كيم جونغ اون

صواريخ كروز

البحر الأصفر

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